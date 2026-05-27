Израильская армия пересекла «желтую линию». Начался бой

Представители радикального движения «Хезболла» заявили, что его отряды оказывают сопротивление израильским военным к северу от реки Эль-Литани в городе Завтар аль-Шаркийя, передает «Аль-Джазира».

Этот город в провинции Эн-Набатия находится за пределами так называемой «желтой линии», которая ограничивает учрежденную Израилем зону безопасности на юге Ливана. В «Хезболле» отметили, что ее боевикам пришлось вступить в ближний бой с израильтянами.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщило, что израильские военные приступили к выполнению боевых заданий за пределами буферной зоны в Ливане. Это зону Израиль создал в Ливане ранее в этом году. В нее входят южные районы Ливана вплоть до реки Литани.

27 мая ЦАХАЛ предупредил жителей города Эн-Набатия на юге Ливана о скорых ударах по объектам «Хезболлы». Местное население призвали перейти в районы севернее реки Захрани.