Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
«Два-три года войны»: у Зеленского опровергли

15:59

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что война России против Украины продлится еще 2-3 года, и отдал приказ готовить страну «к продолжению отражения российской агрессии», утверждает британское издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве.

«Нет веских причин, по которым Украина не смогла бы продержаться в бою столько времени», — пишет Economist. В материале отмечается, что последние новости с передовой для Украины — «самые многообещающие за последние годы». Упоминаются эффективное нанесение ударов вглубь России по НПЗ и военным заводам.

«Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся», — говорит высокопоставленный источник Economist в разведке.

Само издание прогнозирует, что, вероятно, Украина выйдет из войны как «поврежденная, но функционирующая демократия и новая региональная сила: более бедная, травмированная, но уверенная в собственной идентичности».

Между тем советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал «вбросом» информацию The Economist. «Да это же вот тот самый вброс, который уже был. Может, людям надо было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все типа плохо. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть», – сказал Литвин журналистам в среду.

Также информацию от The Economist опроверг Интерфакс-Украине информированный источник. «Это неправда», – сказал собеседник агентства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявил, что «есть ощущение, что где-то за полгода Россию можно довести до такого состояния, что она будет готова к переговорам».

