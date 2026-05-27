Оборонный пакт Польши и Британии. А Россию назвали «прямой угрозой»

Польша и Великобритания договорились заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности, в котором Россия определена как «прямая угроза». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск перед отъездом в Лондон, где пройдет подписание документа.

«Одно из первых предложений договора имеет решающее значение. Мы осознаем, что Россия представляет наибольшую угрозу. Польско-британское сотрудничество сосредоточено на противодействии этой угрозе», — сказал Туск, добавив, что это второй по значимости оборонный договор для Польши после соглашения с Францией.