Оборонный пакт Польши и Британии. А Россию назвали «прямой угрозой»

Польша и Великобритания договорились заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности, в котором Россия определена как «прямая угроза». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск перед отъездом в Лондон, где пройдет подписание документа.
«Одно из первых предложений договора имеет решающее значение. Мы осознаем, что Россия представляет наибольшую угрозу. Польско-британское сотрудничество сосредоточено на противодействии этой угрозе», — сказал Туск, добавив, что это второй по значимости оборонный договор для Польши после соглашения с Францией.
По словам Туска, двусторонние договоры рассчитаны на то, что Париж и Лондон окажут помощь Варшаве в случае военного конфликта, прежде чем все 32 страны НАТО договорятся активировать пятую статью Устава альянса и выступят с совместным ответом на угрозу. Премьер Польши подчеркнул, что Варшава продолжит создавать двусторонние оборонные союзы, чтобы «иметь друзей, готовых немедленно отреагировать». «Это не замена, это не дополнение к НАТО. Здесь ничего не изменилось, но мы хотим быть готовыми», — сказал Туск.
В британском правительстве уточнили, что новое соглашение Польши и Великобритании направлено на укрепление оборонного сотрудничества, защиту границ и борьбу с организованной преступностью. Оно, в частности, предусматривает совместную разработку вооружений следующего поколения, средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также совместное производство ракет средней дальности.