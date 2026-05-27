У нефти спад

Днем в среду нефть продолжает дешеветь в надежде на скорое окончание американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,83 (2,84%), до $96,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $3,67 (3,91%), до $90,22 за баррель.

Участники рынка продолжают реагировать на оптимистичные заявления о скором завершении ближневосточного конфликта. Также трейдеры реагируют на новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.