Российская нефть подорожала, Турция нашла замену

Турция сократила морской импорт российской нефти Urals в мае до минимума с начала 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG, Kpler и ‌источники в отрасли.

Турция является крупнейшим в Средиземноморье покупателем морских партий нефти РФ и третьим в мире после Индии и Китая. В мае она импортировала 161 тысячу баррелей в сутки — на 15% меньше, чем в январе–апреле, и почти вдвое ниже объемов мая-2025 (302 тысяч баррелей в день).

Одной из причин стал рост цен на Urals, которые превышали $100 за баррель и били рекорды с 2014 года. «Турция привыкла, что российская нефть ‌обходится дешево. Они не готовы покупать сорт, когда цены на него столь высоки», — сказал Reuters трейдер из крупной западной компании.

Сокращение закупок Urals в мае Турция компенсировала высоким объемом импорта каспийского сорта CPC Blend — нефти, которая добывается на казахстанских месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, сказали источники Reuters.