Франция вызывает посла России

Накануне по этому же поводу в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева. В МИД Германии обратили внимание на «нападения на больницы, школы и германские телестудии, требования к нашему посольству покинуть Киев». «Сегодня мы ясно дали понять России: мы не дадим себя запугать угрозами и будем и дальше решительно поддерживать Украину», - подчеркнули в МИД Германии.

Обстрел Киева в ночь на 24 мая стал самым масштабным за все время войны РФ против Украины по количеству поврежденных учреждений культуры, написала в Facebook министр культуры Украины Татьяна Бережная. По информации министра, ущерб нанесен Национальному художественному музею, Национальному музею «Чернобыль», Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии, библиотеке имени Ярослава Мудрого, Киевской опере, а также памятникам архитектуры - Контрактовому дому и Почтовой станции. От обстрелов также пострадали культурное пространство Hinaus, Украинский дом, Киевская малая опера, Житний рынок, Церковь Рождества Христова на Подоле, сообщала «Украинская правда». Были повреждены административные здания - здание кабмина и МИД Украины, резиденция посла Албании, здание посольства Азербайджана. Ущерб был нанесен киевским офисам DW и немецкого телеканала ARD. По данным Воздушных сил ВСУ, ВС РФ в ночь на 24 мая выпустили по Украине 90 ракет и 600 беспилотных летательных аппаратов, их основной целью стал Киев и город Белая Церковь в Киевской области. Для удара по объекту в Белой Церкви РФ использовала баллистическую ракету средней дальности «Орешник» - это стало ее третьим применением с начала войны в Украине. В Минобороны РФ заявили, что, помимо «Орешника», во время атаки применялись ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Также утверждалось, что поражены объекты военного управления, авиабазы и предприятия военно-промышленного комплекса.