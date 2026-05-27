Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае

В рамках инициативы в городах Сиань, Шанхай и Пекин проводится серия мероприятий, направленных на укрепление деловых связей между туристическими рынками двух стран и расширение возможностей сотрудничества. Дополнительно БТА совместно с AZAL и десятью представителями туристической индустрии Азербайджана представляют национальный стенд на международной выставке ITB China 2026, которая проходит 26–28 мая в Шанхае.

В рамках выставки ITB China 2026 Азербайджан был удостоен награды Must-Visit Destination 2026 («Туристическое направление, обязательное к посещению в 2026 году») от компании Trip.com, одной из ведущих онлайн-платформ для путешествий. Награда была вручена председателю Государственного агентства по туризму Фуаду Нагиеву.

Выступая ключевой отраслевой платформой, серия мероприятий и участие в ITB China 2026 обеспечивают проведение B2B-встреч, развитие профессионального нетворкинга и формирование новых партнерств. Особое внимание уделяется продвижению растущего потенциала Азербайджана в сфере делового туризма (MICE) среди международных профессионалов отрасли.

В рамках визита между Бюро по туризму Азербайджана и одной из ведущих онлайн-платформ Китая по путешествиям и бронированию — Tongcheng Travel — подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на усиление присутствия Азербайджана на китайском туристическом рынке и позиционирование страны как привлекательного круглогодичного направления для путешественников из Китая.

Действующий безвизовый режим между гражданами Китая и Азербайджана, а также прямые авиарейсы, выполняемые ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и авиакомпанией China Southern Airlines по маршрутам Баку — Пекин и Баку — Урумчи, играют важную роль в расширении туристических связей между двумя странами.

По итогам первых четырех месяцев 2026 года зафиксирован рост туристического потока: число прибытий из Китая в Азербайджан увеличилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 14 303 человек.