Пожар в аэропорту Тегерана

В тегеранском Международном аэропорту имени Имама Хомейни произошел пожар. Об этом сообщило агентство Khabar Fouri.

«Несколько минут назад в административном здании аэропорта имени Имама Хомейни произошел пожар», - говорится в сообщении.

Точной информации о причине происшествия, масштабе нанесенного ущерба и жертвах пока нет.

Спасательные службы и пожарные находятся на месте инцидента.

Отметим, эта воздушная гавань является основным международным аэропортом Ирана и расположена в 30 км к югу от Тегерана.