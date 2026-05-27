Новый штаб НАТО в балтийской стране

Нидерланды и Германия планируют направить десятки военнослужащих в Эстонию для создания тактического командного центра НАТО, который будет координировать операции альянса в Балтийском регионе. Об этом сообщило агентство ANP со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о размещении в Эстонии штаба Первого германо-нидерландского армейского корпуса (1GNC), который ранее был передан в распоряжение НАТО при сохранении постоянной базы в немецком городе Мюнстер.

ANP отмечает, что в настоящее время страны Балтии находятся под управлением командной структуры НАТО в Польше, однако создание нового штаба должно ускорить реакцию альянса в случае кризисной ситуации в регионе.

По информации агентства, к проекту уже присоединились около 14 стран. Новый командный центр сможет координировать операции с участием нескольких десятков тысяч военнослужащих.

Кроме того, власти Нидерландов намерены усилить подготовку к возможному конфликту в Европе. В частности, министерство обороны страны планирует провести в Латвии масштабные учения с использованием беспилотников и сформировать специальные подразделения операторов дронов численностью до 1,2 тыс. человек.