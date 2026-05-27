Путин в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны его встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Визит Путина в республику пройдет с 27 по 29 мая, он приурочен к саммиту Евразийского экономического союза. 27 мая состоятся неофициальные переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

28 мая пройдут официальные мероприятия с участием российской делегации, во второй половине дня состоится форум ЕАЭС с участием глав государств.

29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.