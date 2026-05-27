Венгрия выдвигает условие

Дата встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не назначена. В Будапеште заявили, что личные переговоры состоятся только после того, как Киев выполнит требования относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщает Index.

По словам источников, на данный момент время встречи Мадьяра и Зеленского не определено. Возможность для личных переговоров появится, если Украина выполнит требования, которые выдвинуло венгерское правительство, в частности даст венграм, проживающим в Украине, возможность реализовать свои права.

Сейчас между сторонами продолжаются технические консультации. В случае прогресса на этом уровне может состояться встреча высшего уровня, отметили в правительстве Венгрии.

СМИ пишут, что, согласно планам, это может произойти в Берегово, Закарпатье.

20 мая Украина и Венгрия дали старт двусторонним консультациям на экспертном уровне. Стороны сосредоточились на вопросах добрососедских отношений, защиты прав нацменьшинств и продвижения Украины на пути к членству в ЕС.

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского с Мадьяром состоится в месте и время, которые согласуют дипломатические каналы. По его словам, переговорные команды уже сформированы с обеих сторон, а первый раунд консультаций длился более шести часов и завершился прогрессом.