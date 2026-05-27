USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Новость дня
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

«Росатом» предупреждает Армению

19:09 970

Армения рискует потерять компетенции в сфере атомной энергетики в случае отказа от российских ядерных технологий. Об этом заявил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Армения — единственная страна на Кавказе, которая гордо несет знамя атомной энергетики. Причем несет его не просто эффективно, да, а еще и решает ключевую задачу энергообеспеченности, устойчивости энергосистемы. <...> И терять эту компетенцию, то есть потерять вообще атомную энергетику [из-за отказа от технологий РФ], на мой взгляд, было бы, самое мягкое выражение, абсолютно не по-хозяйски», — сказал он.

Лихачев подчеркнул, что Еревану уже в 2026–2027 годах необходимо определяться с партнером по дальнейшему развитию атомной энергетики после 2036 года. Он назвал эти сроки крайними, а саму ситуацию — парадоксальной, однако подчеркнул, что решение принимает именно Ереван. 

По словам главы «Росатома», в мире фактически существуют только две полноценные ядерные технологии — американская и советская, которая впоследствии стала российской. Остальные, как отметил Лихачев, являются их модификациями.

«Как минимум [Армении] придется переучиваться на совершенно другие технологии. <...> Они вправе выбрать американскую технологию, но это перекройка во многом, так сказать, и системы подготовки кадров, и эксплуатирующих компетенций», — объяснил он.

Лихачев также усомнился в готовности американских малых модульных реакторов к практическому применению, отметив, что в мире пока нет ни одного подобного объекта на стадии строительства.

«Выбирать все-таки на основе только презентации, на мой взгляд, тоже не совсем по-хозяйски», — резюмировал глава российской госкорпорации.

Армянская (Мецаморская) АЭС с 1 апреля отключена на пять месяцев для проведения плановых работ, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2036 года. Общая продолжительность простоя составит 153 дня, в то время как ежегодная профилактическая остановка работы АЭС обычно не превышает 45 дней. В январе генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян сообщил, что для монтажа новой системы охлаждения было достигнуто соглашение с «Росатомом». Армянская АЭС обеспечивает более трети всей электроэнергии Армении. Станцию построили в 1969-1977 годах.

Зеленский поздравляет Алиева
Зеленский поздравляет Алиева
20:16 180
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то…
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то… обновлено 19:56
19:56 2514
Белый дом опровергает. А Иран говорит о $300 миллиардах на «восстановление»
Белый дом опровергает. А Иран говорит о $300 миллиардах на «восстановление» обновлено 19:35
19:35 3765
Путин в Астане
Путин в Астане видео
18:43 1378
Пожар в аэропорту Тегерана
Пожар в аэропорту Тегерана
18:32 1291
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России фото; видео; обновлено 18:03
18:03 5508
Срочное письмо Зеленского Трампу
Срочное письмо Зеленского Трампу
17:47 2748
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
17:44 2132
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
17:43 759
Пашинян: Ей будет пользоваться Азербайджан, а Армения...
Пашинян: Ей будет пользоваться Азербайджан, а Армения... обновлено 16:42
16:42 6615
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 4217

ЭТО ВАЖНО

Зеленский поздравляет Алиева
Зеленский поздравляет Алиева
20:16 180
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то…
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то… обновлено 19:56
19:56 2514
Белый дом опровергает. А Иран говорит о $300 миллиардах на «восстановление»
Белый дом опровергает. А Иран говорит о $300 миллиардах на «восстановление» обновлено 19:35
19:35 3765
Путин в Астане
Путин в Астане видео
18:43 1378
Пожар в аэропорту Тегерана
Пожар в аэропорту Тегерана
18:32 1291
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России фото; видео; обновлено 18:03
18:03 5508
Срочное письмо Зеленского Трампу
Срочное письмо Зеленского Трампу
17:47 2748
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
17:44 2132
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
17:43 759
Пашинян: Ей будет пользоваться Азербайджан, а Армения...
Пашинян: Ей будет пользоваться Азербайджан, а Армения... обновлено 16:42
16:42 6615
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются
Возможен ли новый фронт против Украины? Эксперты сомневаются Белорусский политолог Артем Шрайбман и генерал-майор запаса Виктор Ягун комментируют для haqqin.az
03:53 4217
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться