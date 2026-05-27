«Росатом» предупреждает Армению

Армения рискует потерять компетенции в сфере атомной энергетики в случае отказа от российских ядерных технологий. Об этом заявил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Армения — единственная страна на Кавказе, которая гордо несет знамя атомной энергетики. Причем несет его не просто эффективно, да, а еще и решает ключевую задачу энергообеспеченности, устойчивости энергосистемы. <...> И терять эту компетенцию, то есть потерять вообще атомную энергетику [из-за отказа от технологий РФ], на мой взгляд, было бы, самое мягкое выражение, абсолютно не по-хозяйски», — сказал он.

Лихачев подчеркнул, что Еревану уже в 2026–2027 годах необходимо определяться с партнером по дальнейшему развитию атомной энергетики после 2036 года. Он назвал эти сроки крайними, а саму ситуацию — парадоксальной, однако подчеркнул, что решение принимает именно Ереван.

По словам главы «Росатома», в мире фактически существуют только две полноценные ядерные технологии — американская и советская, которая впоследствии стала российской. Остальные, как отметил Лихачев, являются их модификациями.

«Как минимум [Армении] придется переучиваться на совершенно другие технологии. <...> Они вправе выбрать американскую технологию, но это перекройка во многом, так сказать, и системы подготовки кадров, и эксплуатирующих компетенций», — объяснил он.

Лихачев также усомнился в готовности американских малых модульных реакторов к практическому применению, отметив, что в мире пока нет ни одного подобного объекта на стадии строительства.

«Выбирать все-таки на основе только презентации, на мой взгляд, тоже не совсем по-хозяйски», — резюмировал глава российской госкорпорации.

Армянская (Мецаморская) АЭС с 1 апреля отключена на пять месяцев для проведения плановых работ, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2036 года. Общая продолжительность простоя составит 153 дня, в то время как ежегодная профилактическая остановка работы АЭС обычно не превышает 45 дней. В январе генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян сообщил, что для монтажа новой системы охлаждения было достигнуто соглашение с «Росатомом». Армянская АЭС обеспечивает более трети всей электроэнергии Армении. Станцию построили в 1969-1977 годах.