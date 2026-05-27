Зеленский поздравляет Алиева

В письме украинский лидер отметил, что Азербайджан, из года в год повышая свою роль и авторитет в региональных и международных процессах, демонстрирует динамичное развитие как важный участник регионального сотрудничества в энергетической, логистической и экономической сферах.

«Украина высоко ценит стратегический характер отношений между нашими странами и последовательную поддержку, которую Азербайджан оказывает нашему государству, а также народу Украины в этот крайне сложный период», - говорится в послании.

Украинский лидер также выразил главе Азербайджана особую признательность за оказываемую Украине гуманитарную и энергетическую помощь, участие в восстановлении города Ирпень, а также реализацию программ по реабилитации и оздоровлению украинских детей. «Эти шаги являются проявлением подлинной солидарности и взаимного уважения между нашими государствами», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность государств в рамках их международно признанных границ. Зеленский выразил уверенность в том, что приверженность этим принципам и впредь будет оставаться основой стабильности и безопасности в Черноморско-Каспийском регионе.

«Убежден, что есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в энергетической, логистической сферах, в области транспортной связности, инфраструктуры и безопасности. В условиях трансформации глобальных энергетических и логистических маршрутов роль и устойчивость наших государств в обеспечении региональных взаимосвязей будут только возрастать. Верю, что украино-азербайджанское стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться в интересах наших государств и народов», - говорится в послании.

Президент Украины также пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности.