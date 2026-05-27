Папа Римский беспокоится за Украину

Папа Римский Лев XIV осудил то, что он назвал «значительным обострением» войны в Украине, и сказал паломникам на своей еженедельной аудиенции в Ватикане, что хочет выразить близость всем, кто страдает от массированных обстрелов Украины, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Завершая встречу с паломниками, понтифик «обратился с призывом, комментируя недавние массированные обстрелы Украины, жертвами которых снова стали гражданские», пишет издание.

«Я с обеспокоенностью слежу за войной в Украине, которая в последние дни значительно обострилась. Хочу выразить свою близость всем тем, кто страдает от последствий недавних обстрелов, направленных также против гражданского населения», - сказал Папа Римский.

«Война не решает проблем, а только углубляет их. Она не создает безопасность, а только множит страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, теряются жизни невинных людей», – отметил Лев XIV.