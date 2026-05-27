Британская разведка раскрыла потери российской армии

Глава британской разведывательной службы GCHQ (Центр правительственной связи — одна из трех главных спецслужб Великобритании, которая отвечает за радиоэлектронную разведку, обеспечение защиты правительственной информации и кибербезопасность страны) Энн Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабной войны против Украины погибли почти 500 тысяч российских военных. Об этом сообщает Sky News.

По словам Кист-Батлер, новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что потери российской армии убитыми приближаются к полумиллиону человек.

«Это показывает, что (президент РФ) Владимир Путин движется назад на поле боя», – заявила глава GCHQ во время ежегодной оценки угроз в Блетчли-Парке.

Как отмечает Sky News, это первый случай, когда официально озвучиваются именно данные о количестве погибших российских военных, поскольку ранее оценки обычно включали и раненых.