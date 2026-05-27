Эрдоган планирует встретиться с Трампом

По данным источников, турецкий лидер намерен посетить матч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет 25 июня между сборными США и Турции в Инглвуде (штат Калифорния). Примерно в эти же дни Эрдоган хотел бы встретиться с американским президентом.

Отмечается, что на встрече президенты могут обсудить вопросы двухсторонней и региональной повестки, а также роль своих стран в НАТО в преддверии саммита, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Точное время и место проведения встречи пока не определено.