Израиль о новой военной зоне в Ливане

Командование израильской армии объявило зоной военных действий всю территорию Южного Ливана, вплоть до реки Захрани, протекающей в 40 км от границы, и призвало мирных жителей покинуть опасные районы.

«Рекомендуем гражданскому населению срочно эвакуироваться на северный берег Захрани, поскольку все районы к югу от этой реки считаются теперь зоной боевых действий», - говорится в заявлении представителя израильской армии Авихая Эдраи, опубликованном в соцсети X.

Армия Израиля предупреждает, что будет действовать против организации «Хезболла» с применением «крайней силы». «Всем следует держаться подальше от боевиков, их объектов и оружия», - подчеркнул Эдраи.