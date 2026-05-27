Али Нагиев на заседании Совета руководителей органов безопасности СНГ

Как сообщили в пресс-службе СГБ, на мероприятии были приняты важные решения в направлении укрепления региональной безопасности.

Участники проанализировали итоги проведенных в последние годы антитеррористических операций и определили дальнейшие шаги в данном направлении. Наряду с этим участники заседания достигли договоренности о новых форматах сотрудничества для ведения совместной борьбы с транснациональным терроризмом и религиозным радикализмом.

Члены Совета на фоне стремительного развития технологий отметили важность концептуального документа, отражающего рекомендации по использованию искусственного интеллекта в деятельности органов безопасности стран СНГ. Было подчеркнуто, что его реализация создаст условия для значительного повышения научного потенциала и оперативных возможностей указанных структур.

На мероприятии Али Нагиев выступил с развернутым докладом о многочисленных угрозах, возникших в последнее время для международной стабильности, безопасности, транспортных и коммуникационных линий, а также о новых проявлениях терроризма и работе, проводимой в соответствующей сфере в Азербайджане. Он обратил внимание на особую важность обмена информацией и взаимодействия между партнерскими структурами в борьбе с угрозами, направленными против системы безопасности, и на необходимость дальнейшего укрепления совместных усилий в этом направлении в свете сложной геополитической ситуации в регионе.

В рамках заседания, на котором состоялся широкий обмен мнениями о перспективах и стратегии дальнейшего взаимодействия специальных служб государств СНГ, были подписаны документы, направленные на укрепление многостороннего сотрудничества в сфере безопасности.