Еще одна страна под ядерным зонтиком Франции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре официально объявил о присоединении своей страны к французскому ядерному сдерживанию, сообщает Reuters.

«Мы делаем это в свете ситуации в области безопасности в Европе, включая массовое перевооружение России», – приводит агентство слова Стёре.

Днем 27 мая он вылетел в Париж для подписания оборонного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам премьера, ядерное оружие не будет размещено на территории Норвегии в мирное время.

В марте 2025 года Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении ядерного зонтика Парижа на союзников. В мае 2026 года Польша официально присоединилась к этой инициативе, а Литва выразила заинтересованность в присоединении.