Пашинян о новой Конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после переизбрания на июньских парламентских выборах в стране и получения политического большинства в законодательном органе инициирует принятие новой конституции. Об этом он заявил в интервью телеканалу Armenia.

«Знаете, мы никогда с Азербайджаном не обсуждали вопрос конституции и ни с каким партнером не обсуждали вопрос конституции, поскольку это исключительно наша внутренняя повестка. И мы исходим из этой повестки», - сказал Пашинян. При этом он напомнил, что вопрос принятия новой конституции стоит на повестке еще с 2018-2020 годов.

Премьер напомнил, что пункт о принятии новой конституции содержится в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор». «И после выборов, формирования политического большинства в парламенте мы инициируем принятие новой конституции», - сказал Пашинян, добавив, что это будет сделано путем референдума.