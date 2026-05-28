USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Новость дня
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

В России упало производство нефтепродуктов

00:20 497

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую нефтяную инфраструктуру привели к падению производства нефтепродуктов. Федеральная служба государственной статистики констатирует сокращение почти на 10%.

Такие данные содержатся в отчете Росстата по промышленному производству.

Как отмечается, с коррекцией на сезонность компании в апреле снизили выпуск на 8,5% после того, как украинские силы более 20 раз атаковали объекты нефтяной инфраструктуры, в том числе по меньшей мере 9 нефтеперерабатывающих заводов.

Из них 5 полностью или частично останавливали производство. В списке: «Норси», Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский, Пермнефтеоргсинтез.

В частности, входящий в топ-10 Туапсинский нефтеперерабатывающий завод не работал всю вторую половину месяца, а именно с 16 апреля.

Также в конце марта повреждения получил завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в РФ. Он остановил часть производства и только в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок.

В результате за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из статистических данных.

Напомним, по данным агентства Reuters, Сызранский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» полностью остановил переработку сырья с 21 мая из-за повреждений в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Он стал шестым с начала мая российским НПЗ, остановившимся после атаки ВСУ.

Ракетный удар по Староконстантинову
Ракетный удар по Староконстантинову фото; видео; обновлено 23:37
27 мая 2026, 23:37 4047
Зеленский: «Важно, чтобы Америка Украину услышала»
Зеленский: «Важно, чтобы Америка Украину услышала» обновлено 23:30
27 мая 2026, 23:30 5055
Пашинян о новой Конституции Армении
Пашинян о новой Конституции Армении
27 мая 2026, 23:20 2123
Трамп: Ормуз будет открыт для всех
Трамп: Ормуз будет открыт для всех обновлено 22:45
27 мая 2026, 22:45 8160
Зеленский поздравляет Алиева
Зеленский поздравляет Алиева
27 мая 2026, 20:16 1479
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то…
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то… обновлено 19:56
27 мая 2026, 19:56 5826
Путин в Астане
Путин в Астане видео
27 мая 2026, 18:43 3191
Пожар в аэропорту Тегерана
Пожар в аэропорту Тегерана
27 мая 2026, 18:32 2656
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России фото; видео; обновлено 18:03
27 мая 2026, 18:03 6973
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
27 мая 2026, 17:44 3961
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
27 мая 2026, 17:43 1304

ЭТО ВАЖНО

Ракетный удар по Староконстантинову
Ракетный удар по Староконстантинову фото; видео; обновлено 23:37
27 мая 2026, 23:37 4047
Зеленский: «Важно, чтобы Америка Украину услышала»
Зеленский: «Важно, чтобы Америка Украину услышала» обновлено 23:30
27 мая 2026, 23:30 5055
Пашинян о новой Конституции Армении
Пашинян о новой Конституции Армении
27 мая 2026, 23:20 2123
Трамп: Ормуз будет открыт для всех
Трамп: Ормуз будет открыт для всех обновлено 22:45
27 мая 2026, 22:45 8160
Зеленский поздравляет Алиева
Зеленский поздравляет Алиева
27 мая 2026, 20:16 1479
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то…
Оверчук: Если Армения не видит себя дальше в союзе с Россией, то… обновлено 19:56
27 мая 2026, 19:56 5826
Путин в Астане
Путин в Астане видео
27 мая 2026, 18:43 3191
Пожар в аэропорту Тегерана
Пожар в аэропорту Тегерана
27 мая 2026, 18:32 2656
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России
Удар по Севастополю: горело здание штаба Черноморского флота России фото; видео; обновлено 18:03
27 мая 2026, 18:03 6973
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
Посол Азербайджана пришел к замминистра обороны России
27 мая 2026, 17:44 3961
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
Туристический потенциал Азербайджана активно продвигается в Китае
27 мая 2026, 17:43 1304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться