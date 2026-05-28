В России упало производство нефтепродуктов

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую нефтяную инфраструктуру привели к падению производства нефтепродуктов. Федеральная служба государственной статистики констатирует сокращение почти на 10%.

Такие данные содержатся в отчете Росстата по промышленному производству.

Как отмечается, с коррекцией на сезонность компании в апреле снизили выпуск на 8,5% после того, как украинские силы более 20 раз атаковали объекты нефтяной инфраструктуры, в том числе по меньшей мере 9 нефтеперерабатывающих заводов.

Из них 5 полностью или частично останавливали производство. В списке: «Норси», Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский, Пермнефтеоргсинтез.

В частности, входящий в топ-10 Туапсинский нефтеперерабатывающий завод не работал всю вторую половину месяца, а именно с 16 апреля.

Также в конце марта повреждения получил завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в РФ. Он остановил часть производства и только в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок.

В результате за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из статистических данных.

Напомним, по данным агентства Reuters, Сызранский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» полностью остановил переработку сырья с 21 мая из-за повреждений в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Он стал шестым с начала мая российским НПЗ, остановившимся после атаки ВСУ.