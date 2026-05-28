Пашинян о планах строительства газопровода

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах строительства транзитного газопровода через территорию республики. Об этом он сообщил на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании.

«По территории нашей страны пройдет газопровод, мы за этот транзит будем получать газ», - заявил премьер Армении.

По словам Пашиняна, Армения уже располагает железнодорожным сообщением с востока на запад, а также имеет доступ к железной дороге Ахалкалаки - Карс.

Он также отметил, что открыта железная дорога через территорию Азербайджана и в ближайшее время начнет функционировать проект TRIPP («Маршрут Трампа»).