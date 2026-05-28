Иран против присутствия США на Южном Кавказе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран выступает против того, что он назвал дестабилизирующим присутствием США на Южном Кавказе, комментируя события вокруг проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

В интервью агентству ISNA Багаи заявил, что позиция Ирана по вопросам безопасности на Южном Кавказе известна и что Тегеран поддерживает расширение экономических связей и возобновление транспортных маршрутов.

При этом он указал, что исламская республика испытывает глубокое подозрение в отношении намерений США, сославшись на то, что он назвал «историей агрессии Вашингтона в других регионах». «Тегеран открыто выступает против любого дестабилизирующего присутствия США на Южном Кавказе», - подчеркнул дипломат.

Багаи напомнил, что Южный Кавказ находится в непосредственной близости от Ирана.

По его словам, мир, стабильность и экономическое развитие в этом регионе служат национальным интересам Ирана.