Пятый сезон Лиги конференций. В третий раз ее выиграл клуб из Лондона

В немецком Лейпциге состоялся финал футбольной Лиги конференций.
В решающем матче за трофей встречались английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано».
Единственный гол в матче на 51-й минуте забил французский форвард английской команды Жан-Филипп Матета, добивший мяч в ворота после не очень удачной игры голкипера испанцев Аугусто Батальи.
Клуб из южного Лондона завоевал трофей, а также право в следующем сезоне играть в Лиге Европы.
Интересно, что «Кристал Пэлас» стал третьей лондонской командой, выигравшей Лигу конференций. В 2023 году это удалось сделать «Вест Хэму», а в прошлом году - «Челси». Важно отметить, что это был лишь пятый розыгрыш этого турнира. Также его выигрывали итальянская «Рома» и греческий «Олимпиакос».