Пятый сезон Лиги конференций. В третий раз ее выиграл клуб из Лондона

В немецком Лейпциге состоялся финал футбольной Лиги конференций.

В решающем матче за трофей встречались английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано».

Единственный гол в матче на 51-й минуте забил французский форвард английской команды Жан-Филипп Матета, добивший мяч в ворота после не очень удачной игры голкипера испанцев Аугусто Батальи.

Клуб из южного Лондона завоевал трофей, а также право в следующем сезоне играть в Лиге Европы.