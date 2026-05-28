Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Зеленский: Россия готовит новую мобилизацию

01:11 335

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации больших потерь армии на войне против Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, украинская сторона получает все больше внутренней информации из России по подготовке новых мобилизационных мероприятий.

«Политическое руководство России поставило задачу увеличить … контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно», - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, российские власти активизировали выдачу так называемых мобилизационных распоряжений, что может свидетельствовать о дальнейшем расширении мобилизации. 

«Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится», - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что имеющуюся информацию Украина передаст международным партнерам.

«Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии», - подытожил президент Украины.

