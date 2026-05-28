Израиль покупает самолеты-заправщики

Армия Израиля объявила в среду, 27 мая, о получении из США первого самолета-заправщика Boeing KC-46 в рамках контракта на закупку шести таких воздушных судов.

Армия сообщила, что самолет приземлился на авиабазе Неватим на юге Израиля и является первым из шести самолетов-заправщиков, закупленных представительством министерства обороны в США.

По мнению экспертов, новый самолет значительно укрепит превосходство ВВС в «войнах на нескольких театрах военных действий и операциях в отдаленных регионах».

В сообщении говорится, что военные рассматривают возможность немедленной покупки еще двух самолетов и обсуждают расширение парка самолетов-заправщиков после недавней войны с Ираном.

Израильский новостной сайт Walla отметил, что KC-46 сочетает в себе возможности дозаправки в воздухе, транспортировки и медицинской эвакуации и может перевозить более 200 000 фунтов топлива по сравнению с примерно 180 000 фунтами, которые перевозит стареющий парк израильских самолетов-заправщиков Boeing 707.

Издание The Times of Israel сообщило в начале этого месяца, что самолеты KC-46, как ожидается, придут на смену самолетам Boeing 707, которые, по его данным, играли «ключевую роль» в израильских ударах по Ирану.

Ключевые цели на территории Ирана находятся на расстоянии от 1 500 до 2 000 километров от израильских авиабаз, в то время как большинство израильских истребителей не обладают достаточной дальностью полета для совершения полета туда и обратно без дозаправки в воздухе.