Сеул выразил протест послу Ирана

В МИД Южной Кореи вызвали посла Ирана Саида Кузечи после того, как в Сеуле пришли к выводу, что 4 мая южнокорейское судно HMM Namu в Ормузском проливе было атаковано двумя противокорабельными ракетами иранского производства. Об этом сообщил первый замглавы МИД Южной Кореи Пак Юн Чжу.

Он отметил, что судно, по-видимому, обстреляли ракетами семейства «Нур», которые используют ВМС Ирана, КСИР и проиранские группы. Однако правительство Южной Кореи не смогло определить точное место запуска ракет, их операторов и цель атаки.

По словам Пак Юн Чжу, «различные свидетельства указывают на Иран».

Послу был выражен решительный протест из-за атаки и выдвинуто требование принять меры, которые предотвратят подобные инциденты.