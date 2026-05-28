Когда США восстановят свой ракетный арсенал?

США потребуется несколько лет на восполнение запасов некоторых видов вооружений, которые были израсходованы в конфликте с Ираном. Такие оценки приводятся в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, опубликованном 27 мая.

Как следует из документа, для ударов по Ирану были использованы более тысячи ракет Tomahawk. По данным экспертов, США смогут восполнить запасы этих вооружений до того уровня, который был до начала конфликта, к концу 2030 года или началу 2031-го.

Использованы были также от 1 060 до 1 430 боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Как следует из доклада, США смогут восполнить их запасы к середине 2029 года, как и арсеналы перехватчиков для комплексов противоракетной обороны THAAD.

Исследователи полагают, что «у США сейчас достаточно боеприпасов для любого вероятного сценария в войне с Ираном». Вместе с тем они отмечают, что в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты могут оказаться в уязвимом положении из-за истощения арсеналов.