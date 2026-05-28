Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Как NASA будет создавать базу на Луне

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало поэтапный план создания постоянной лунной станции. С 2029 по 2032 год на спутнике Земли будет проводиться сборка компонентов, а после 2032 года астронавты должны осуществлять постоянную миссию на Луне для освоения ее ресурсов и изучения космического пространства.

Этап 1 (до 2029 года)

Слоганом первой фазы создания лунной базы NASA провозгласило «Учиться, испытывать, создавать». Собственно, она уже идет — успешный запуск пилотируемой миссии «Артемида-2» стал важной отправной точкой для всей программы освоения Луны.

С учетом полученного опыта NASA намерено сделать полеты к Луне регулярными — в общей сложности планируется совершить 25 полетов, из которых 21 будет сопровождаться высадкой на Луну или сбросом грузов. На спутник будут доставлены пилотируемые и автономные луноходы, а также четыре беспилотных летательных аппарата MoonFall, спутники связи и наблюдения.

Все это необходимо для создания и тестирования систем навигации, связи и электроснабжения, в том числе при помощи мини-АЭС. Это нужно для энергообеспечения во время лунной ночи, длящейся почти 15 земных суток. В это время солнечный свет недоступен для солнечных батарей станции. Всего в рамках первой фазы NASA планирует отправить на Луну около 4 тонн полезного груза.

Этап 2 (2029–2032 годы)

«Раннее заселение». Под таким девизом к 2029 году NASA намерено перейти от челночных полетов к созданию «полупостоянной инфраструктуры и первым операциям по заселению и логистике».

В рамках второго этапа будет развернуто постоянное энергетическое обеспечение будущей станции солнечными батареями и мини-АЭС. Планируется наладить постоянное перемещение по Луне вездеходов, а над ее поверхностью — дронов MoonFall. Все это нужно для монтажа первых элементов обитаемого модуля. На Луне будет создано 24 посадочных площадки для малых, средних и тяжелых грузовых модулей. Они должны доставить на поверхность полезный груз общей массой около 60 тонн.

Также планируется наладить устойчивую радиосвязь между кораблями на орбите Луны и лунной поверхностью в районе Южного полюса.

Этап 3 (2032 год и далее)

«Постоянное присутствие человека». На финальном этапе операции планируется создание постоянного присутствия астронавтов на Луне. Будет осуществляться регулярная ротация экипажей, что обеспечит непрерывный цикл работы. «Именно тогда жизнь и работа на Луне станут реальностью», — отмечает NASA.

Сначала пребывание в модулях не будет постоянным. Первые поселенцы будут отлаживать системы жизнеобеспечения и рабочие станции для последующих экипажей. Особое внимание будет уделено постоянной работе энергетических станций в условиях лунной ночи. На этом этапе также планируется начать первые геологоразведочные работы для возможной добычи топлива и обеспечения лунной базы дополнительными энергоресурсами.

Также планируется наладить регулярное использование пилотируемых луноходов с герметичными кабинами — это нужно для дальних экспедиций по Луне, проведения детальной разведки поверхности и недр и других научных исследований.

К 2032 году NASA намерено завершить создание системы постоянного круглогодичного снабжения станции грузами. Оно будет осуществляться пилотируемыми и автономными вездеходами.

В рамках третьего этапа NASA планирует ежегодно доставлять на станцию до 38 тонн полезного груза — воды, питания, медикаментов, оборудования, компонентов энергетических систем, научного оборудования и пр. В обратную сторону — с Луны на Землю — в беспилотном режиме будут доставляться различные грузы, образцы грунта, минералов, научные материалы и т. д. Ожидается, что на третьем этапе будут разработаны беспилотные системы доставки грузов, способные привозить с Луны до 500 кг полезного груза.

