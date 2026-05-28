Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
«Полностью и безоговорочно»: Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах

Президент США Дональд Трамп заявил о полной и безоговорочной поддержке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах (7 июня). Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной! Никол в полной мере разделяет мою точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Южного Кавказа», — заявил американский лидер.

Трамп напомнил, что накануне госсекретарь США Марко Рубио посетил Армению и продвинул несколько «важных сделок для обеих стран». Глава Белого дома также указал, что скоро США и Армения начнут движение по «маршруту Трампа», который «преобразит регион и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к региональным ресурсам».

«По этим причинам я полностью и безоговорочно поддерживаю переизбрание Никола 7 июня 2026 года. С его помощью мы выведем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на небывалую высоту. Сделаем (Армению) Снова Великой», — написал Трамп.

27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Armenia заявил, что инициирует принятие новой Конституции страны после парламентских выборов, которые пройдут 7 июня.

23 мая Пашинян также заявил, что покинет пост премьер-министра, если этого потребует народ: «Если люди скажут: «Никол, уходи», кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга народа».

