США нанесли новые удары по Ирану. КСИР заявил об атаке на «американскую авиабазу»

«Американские военные нанесли новые удары по военному объекту в Иране, который, по мнению властей, представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе», — говорится в материале.

Вооруженные силы США ударили по военному объекту в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник Reuters сообщил, что силами армии США были перехвачены и сбиты несколько беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

Журналист Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Иран запустил в сторону американского коммерческого судна четыре БПЛА. «Американские военные сбили беспилотники и атаковали еще одну иранскую пусковую установку на земле до того, как она успела запустить беспилотники», — добавил он.

Агентство Fars сообщило, что три взрыва раздались близ Бендер-Аббаса, крупного портового города на юге Ирана, расположенного на берегу Ормузского пролива. Согласно сообщению, взрывы были зафиксированы около 01:30 в четверг (02:00 по Баку) к востоку от Бендер-Аббаса и вызвали срабатывание системы ПВО.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника. Там добавили, что режим прекращения огня сохраняется.

«Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня», - говорится в распространенном CENTCOM заявлении.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что нанес удар по «авиабазе США» в ответ на «враждебное нападение» американских военных на объект недалеко от аэропорта Бендер-Аббас. Заявление пресс-службы КСИР опубликовано агентством Tasnim. По какой авиабазе был нанесен удар, не уточняется.

В КСИР заявили, что удар стал «серьезным предупреждением», добавив, что любая дальнейшая «агрессия» будет встречена «более жестким» ответом.

В то же время американские СМИ пишут, что в ночь на четверг силы ПВО в Кувейте, где есть американские военные объекты, включая авиабазу, отражали ракетные и беспилотные атаки. Кувейтская армия заявила, что системы ПВО страны столкнулись с «враждебными ракетными и беспилотными атаками», добавив, что звуки взрывов были результатом операций по перехвату, проведенных системами ПВО. Военные не уточнили, откуда исходили атаки.

Это уже второй инцидент за текущую неделю. Во вторник представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс сообщал об «ударах в целях самообороны» в районе Бендер-Аббаса. Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.