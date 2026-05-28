Вместо Boeing шведские военные самолеты

Отмечается, что Оттава планировала закупить Boeing E-7 Wedgetail, но его разработка затянулась и привела к перерасходу средств. «Благодаря комплексу передовых датчиков и систем управления полетом система GlobalEye от Saab станет ключевым ресурсом для канадских вооруженных сил в обнаружении и предотвращении угроз в Арктике», — заявил Карни на конференции по обороне.

Премьер Канады не раскрыл точное количество закупаемых самолетов и стоимость потенциального контракта. Ранее военные чиновники Канады сообщали, что рассматривают возможность приобретения шести самолетов раннего предупреждения.

В своем заявлении компания Saab сообщила о планах инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Канаде в рамках любой заключенной сделки. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорил, что дочерняя структура Saab уже создает рабочие места в Канаде и сотрудничает с канадской цепочкой поставок.

По данным The Guardian, компания Saab также планирует продажу Канаде части своих истребителей Gripen. У Канады есть соглашение о покупке 88 истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, но после того как США в 2025 году ввели пошлины на ключевые канадские импортные товары, премьер Канады попросил военных изучить возможность сокращения заказа и закупки части самолетов у другого производителя.