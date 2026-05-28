Рубио поздравил Азербайджан: «Надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства...»

В тексте поздравления говорится: «От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Азербайджана с Днем независимости. За последний год мы вывели наши отношения на уровень стратегического партнерства, кульминацией чего стало подписание в Баку Хартии о стратегическом партнерстве вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Ильхамом Алиевым. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства путем расширения региональной инфраструктуры, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности».

Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты «приветствуют приверженность Азербайджана делу прочного мира на Южном Кавказе и рассчитывают на продолжение нашего сотрудничества в этих усилиях».

Рубио выразил надежду «на углубление нашего партнерства в этом году и в будущем».