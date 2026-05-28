Евросоюз поставил на паузу

Европейский Союз решил пока не назначать своего представителя для возможных переговоров об окончании войны в Украине. Об этом сообщило в четверг, 28 мая, агентство dpa, ссылаясь на высокопоставленных чиновников ЕС.

По их словам, назначение конкретного переговорщика в настоящее время считают нецелесообразным как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, так и ведущие страны Евросоюза, включая Германию. «Нам необходимо договориться, о чем именно мы хотим говорить с Россией», - сказала агентству одна из чиновниц ЕС.

В Брюсселе считают, что усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров поможет санкционное давление. По информации dpa, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей (EEAS) представят 28 мая на закрытых консультациях проект 21-го пакета санкций против России. Он, как ожидается, затронет финансовый сектор и поставщиков российской оборонной промышленности.

В Евросоюзе и в европейских государствах в последнее время активно обсуждалось, стоит ли ЕС назначать спецпредставителя для возможных переговоров с Россией. Среди кандидатов на эту роль называли бывшего председателя Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента Финляндии Александра Стубба. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в качестве переговорщика от ЕС предпочел бы видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Однако как нынешнее правительство Германии, так и представители ЕС исключили 82-летнего политика, считающегося близким к Путину, из числа возможных кандидатов.