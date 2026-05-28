Плодотворные встречи с азербайджанской общиной в Великобритании

Один из основных приоритетов диаспорской политики нашей страны заключается в формировании атмосферы тесной сплоченности и устойчивого сотрудничества между азербайджанцами, проживающими за рубежом. Поэтому особое значение придается организационному становлению членов диаспоры, повышению их лидерского потенциала, развитию инициативности и навыков общественной деятельности, создаются различные платформы для постоянного налаживания связей с нашими соотечественниками.

Важное значение в этом контексте представляет встреча с проживающей в Соединенном Королевстве азербайджанской общиной, проведенная в рамках визита председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Великобританию, и его участие в заседании Координационного совета и I Форуме азербайджанской молодежи в Соединенном Королевстве. Во встрече с общиной приняли участие азербайджанцы, проживающие в городах Соединенного Королевства - Лондоне, Эссексе, Лидсе, Ноттингеме, Оксфорде, Кембридже, Бристоле, Манчестере, Ковентри и Брэкнелле, Кардиффе и Суонси (Уэльс), Эдинбурге, Глазго, Абердине (Шотландия) и Белфасте (Северная Ирландия), в том числе наши соотечественники - выходцы из Южного Азербайджана.

На встрече с членами сообщества, а также участниками форума чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов и председатель ГКРД говорили об интенсивности связей с азербайджанцами, проживающими за рубежом, высоко оценили активность диаспорских организаций в Соединенном Королевстве и проводимую ими работу по защите интересов нашей страны. Председатель комитета напомнил следующие слова из исторической речи Президента Ильхама Алиева на V Съезде Победы азербайджанцев мира, состоявшемся 22 апреля 2022 года в городе Шуша: “Конечно, я очень рад, что действующие за рубежом наши диаспорские организации находятся в постоянном контакте с Азербайджаном, Государственным комитетом, совершенствуется также координация между диаспорскими организациями, функционирующими в различных странах. Это тоже очень важно”. Одним из значимых событий в ходе визита стало проведение в Имперском колледже Лондона I Форума азербайджанской молодежи в Соединенном Королевстве под названием “Молодежный форум Азербайджан-Великобритания: формируем наше будущее, уважая наши корни”. В работе форума приняла участие азербайджанская молодежь из английских городов Лондон, Манчестер, Уорик, Оксфорд, Ноттингем, Эксетер и Йорк, Глазго, Абердин и Эдинбург (Шотландия), а также Белфаст (Северная Ирландия) и Кардифф (Уэльс).