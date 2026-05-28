Плодотворные встречи с азербайджанской общиной в Великобритании

Один из основных приоритетов диаспорской политики нашей страны заключается в формировании атмосферы тесной сплоченности и устойчивого сотрудничества между азербайджанцами, проживающими за рубежом. Поэтому особое значение придается организационному становлению членов диаспоры, повышению их лидерского потенциала, развитию инициативности и навыков общественной деятельности, создаются различные платформы для постоянного налаживания связей с нашими соотечественниками.
Важное значение в этом контексте представляет встреча с проживающей в Соединенном Королевстве азербайджанской общиной, проведенная в рамках визита председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Великобританию, и его участие в заседании Координационного совета и I Форуме азербайджанской молодежи в Соединенном Королевстве.
Во встрече с общиной приняли участие азербайджанцы, проживающие в городах Соединенного Королевства - Лондоне, Эссексе, Лидсе, Ноттингеме, Оксфорде, Кембридже, Бристоле, Манчестере, Ковентри и Брэкнелле, Кардиффе и Суонси (Уэльс), Эдинбурге, Глазго, Абердине (Шотландия) и Белфасте (Северная Ирландия), в том числе наши соотечественники - выходцы из Южного Азербайджана.
На встрече с членами сообщества, а также участниками форума чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов и председатель ГКРД говорили об интенсивности связей с азербайджанцами, проживающими за рубежом, высоко оценили активность диаспорских организаций в Соединенном Королевстве и проводимую ими работу по защите интересов нашей страны.
Председатель комитета напомнил следующие слова из исторической речи Президента Ильхама Алиева на V Съезде Победы азербайджанцев мира, состоявшемся 22 апреля 2022 года в городе Шуша: “Конечно, я очень рад, что действующие за рубежом наши диаспорские организации находятся в постоянном контакте с Азербайджаном, Государственным комитетом, совершенствуется также координация между диаспорскими организациями, функционирующими в различных странах. Это тоже очень важно”.
Одним из значимых событий в ходе визита стало проведение в Имперском колледже Лондона I Форума азербайджанской молодежи в Соединенном Королевстве под названием “Молодежный форум Азербайджан-Великобритания: формируем наше будущее, уважая наши корни”.
В работе форума приняла участие азербайджанская молодежь из английских городов Лондон, Манчестер, Уорик, Оксфорд, Ноттингем, Эксетер и Йорк, Глазго, Абердин и Эдинбург (Шотландия), а также Белфаст (Северная Ирландия) и Кардифф (Уэльс).
На мероприятиях, сопровождаемых интересными панелями, были проведены интерактивные дискуссии с нашими соотечественниками, высказаны мнения и предложения по дальнейшей активизации диаспорской деятельности, в частности, повышению активности молодежи в данных процессах, более эффективному доведению национальных интересов и правого дела Азербайджана до международной общественности. Стоит отметить тот факт, что только в Великобритании за последний год было организовано более 20 молодежных форумов.
В ходе визита нашим соотечественникам, имеющим особые заслуги в диаспорской деятельности, были вручены государственные награды. Руководителю Общества Британия-Азербайджан, члену Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, и учредителю школы “Карабах” Фариде Панаховой была вручена присужденная ей медаль Азербайджанской Республики “Tерегги”, а руководителю Дома Азербайджана в Лондоне Али Текину Аталару и педагогу школы “Карабах” в Лондоне, учредителю “Acapella Academy” композитору Саадат Фарзиевой – присужденная им медаль Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”. Награду от имени Али Текина Аталара приняла его дочь.
Одна из целей визита заключалась в проведении заседания Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, и обсуждении проделанной работы. Плодотворные дискуссии завершились выбором новых координаторов. Добавим, что за последние годы, благодаря координированию деятельности диаспорских организаций на единой платформе, институциональный вес и сфера влияния Координационного совета значительно возросли, в результате чего избранные в совет новые диаспорские организации расширили масштабы и устойчивость совместных проектов.
На встречах нашим соотечественникам была представлена художественная часть, посвященная 28 Мая - Дню независимости.
Мероприятие, состоявшееся в преддверии 28 Мая - Дня независимости, было организовано Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Координационным советом азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, и Обществом Британия-Азербайджан, а молодежный форум - Обществом Британия-Азербайджан и Азербайджанским студенческим обществом Имперского колледжа Лондона при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.
Напомним, что встречи с общиной, организуемые Государственным комитетом по работе с диаспорой в зарубежных странах, и реализуемые важные проекты служат превращению азербайджанской диаспоры в более активную, эффективную и организованную силу на международном уровне, что данные инициативы вызывают большое одобрение как в нашей стране, так и среди соотечественников.