Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Несмотря на дождь, Olifest никто не покинул

10:35 424

23–24 мая прошел крупнейший в Азербайджане фестиваль красоты — Olifest, организованный сетью магазинов Olivia.

Как сообщает haqqin.az, двухдневный фестиваль, прошедший на Приморском бульваре, вызвал огромный интерес у жителей и гостей Баку. Одной из ярких особенностей мероприятия стала открытая для всех концертная программа с бесплатным входом.

В течение дня на территории фестиваля работали выставки косметических и уходовых брендов, фотозоны, проводились розыгрыши призов и другие интересные активности. Гости могли ознакомиться с новинками брендов, протестировать продукцию, а также принять участие в играх и выиграть различные подарки.

Olifest запомнился не только развлечениями, но и полезными выступлениями экспертов. В первый день дерматокосметолог Гюнай Микаилова рассказала о правильном ежедневном уходе за кожей, подборе средств по ее типу и самых распространенных ошибках в бьюти-рутине. Во второй день визажист Вафа Гамзаева поделилась с участниками секретами макияжа и практичными рекомендациями.

Особый ажиотаж вызвали моменты розыгрыша главных призов. Победитель первого дня получил подарочную карту от Olivia на 500 манатов. А главному призеру второго дня вручили стайлер Dyson — подарок счастливчику презентовала лично народная артистка Айгюн Кязымова.

Вечером атмосфера на сцене стала еще более зажигательной. В первый день Мурад Ариф своим энергичным выступлением удвоил драйв фестиваля. Во второй день концерт Айгюн Кязымовой был встречен фанатами с огромной любовью и восторгом. Несмотря на то что во время выступления пошел дождь, зрители не покинули площадь. Напротив, они подпевали любимые хиты и продолжали веселиться прямо под дождем.

Таким образом, объединив в себе красоту, подарки, познавательные лекции и бесплатную концертную программу, Olifest подарил Приморскому бульвару два незабываемых дня.

