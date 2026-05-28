Несмотря на дождь, Olifest никто не покинул

23–24 мая прошел крупнейший в Азербайджане фестиваль красоты — Olifest, организованный сетью магазинов Olivia.

Как сообщает haqqin.az, двухдневный фестиваль, прошедший на Приморском бульваре, вызвал огромный интерес у жителей и гостей Баку. Одной из ярких особенностей мероприятия стала открытая для всех концертная программа с бесплатным входом. В течение дня на территории фестиваля работали выставки косметических и уходовых брендов, фотозоны, проводились розыгрыши призов и другие интересные активности. Гости могли ознакомиться с новинками брендов, протестировать продукцию, а также принять участие в играх и выиграть различные подарки.

Olifest запомнился не только развлечениями, но и полезными выступлениями экспертов. В первый день дерматокосметолог Гюнай Микаилова рассказала о правильном ежедневном уходе за кожей, подборе средств по ее типу и самых распространенных ошибках в бьюти-рутине. Во второй день визажист Вафа Гамзаева поделилась с участниками секретами макияжа и практичными рекомендациями. Особый ажиотаж вызвали моменты розыгрыша главных призов. Победитель первого дня получил подарочную карту от Olivia на 500 манатов. А главному призеру второго дня вручили стайлер Dyson — подарок счастливчику презентовала лично народная артистка Айгюн Кязымова.