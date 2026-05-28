Европейцы остаются, американцы уходят

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что американское посольство покинет Киев, в то время как дипломатические представительства всех стран Евросоюза остаются в столице Украины.

«Вчера мы узнали, что все посольства, кроме одного, остались в Украине. Так что это тоже требует смелости от сотрудников посольств. Но да, все европейцы остались. Америка ушла», — сказала она по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио и официально проинформировал Вашингтон о нанесении «системных ударов» по Киеву в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории».