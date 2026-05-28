«Кинжал» и почти 150 беспилотников прилетели в Украину: есть раненые и разрушения

В ночь на 28 мая российские войска атаковали Украину аэробаллистической ракетой «Кинжал» и 147 беспилотниками разных типов. Силы ПВО Украины сбили 138 дронов, есть попадание ракеты и 9 БПЛА на 7 локациях, сообщили Воздушные силы Украины.

По данным Погранслужбы Украины, россияне запустили «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой области РФ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.