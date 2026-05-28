Требование Ирана

Соединенные Штаты обязаны разморозить иранские активы за рубежом и передать их Тегерану без всяких условий, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери-Каани.

«Мы добиваемся разблокировки всех иранских активов, замороженных США, и это законное право иранского народа», - приводит Tasnim его слова.

«Иранские активы должны быть возвращены Ирану в полном объеме и безоговорочно», - утверждает Багери-Каани.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана. По словам Трампа, «они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций».