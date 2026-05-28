Израиль бьет по «Хезболле»

Армия Израиля объявила о начале ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в районе города Тир на юге Ливана.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что военные «вынуждены принять решительные меры» против поддерживаемой Ираном группировки. Жителям районов возле обозначенных зданий рекомендовано покинуть территорию и направиться к северу от реки Захрани.

Ливанское государственное агентство NNA сообщило, что утром по Тиру и районам к востоку от города были нанесены как минимум две серии ударов. По данным агентства, один из ударов пришелся по зданию в городе и вызвал пожар.