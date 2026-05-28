«Так называемая «Сила Сибири-2»: Астана и Москва обсуждают новый газопровод

«Мы начали обсуждать, вы имеете в виду 35 млрд - это так называемая «Сила Сибири-2», хотя, в принципе, у нее рабочее название, наверное, другое, - цитирует Аккенженова Интерфакс. - Мы как Республика Казахстан, естественно, изъявляем желание, чтобы транзит прошел по нашей территории. Для этого мы готовы предоставить все условия, все гарантии, плюс еще дополнительное потребление на территории Казахстана».

Министр добавил, что для Казахстана «этот трубопровод будет важен тем, что мы, наконец, сможем обеспечить наши северные и восточные регионы Казахстана голубым топливом».

Аккенженов уточнил, что вопрос находится на стадии обсуждения.