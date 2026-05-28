У Путина в Астане переговоры с Токаевым

Путин прибыл в Астану с трехдневной поездкой, у трапа самолета его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После приветственной церемонии лидеры поехали в резиденцию президента Казахстана «Кедровый дом», где был запланирован их неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. В ходе этого общения, как сообщали российские СМИ, президенты должны были обсудить повестку предстоящих двусторонних переговоров, а также вопросы саммита Высшего евразийского экономического совета, который состоится 29 мая в Астане.

После завершения церемонии приветствия начались переговоры, которые пройдут сначала в узком, затем и расширенном форматах.

По итогам переговоров запланировано подписание порядка 16 документов. Главный среди них - совместное заявление президентов России и Казахстана «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана», в котором обозначена приоритетная задача последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества. В заявлении для прессы президенты подведут итоги состоявшихся переговоров.