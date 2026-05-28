Трамп приказал прекратить уголовное преследование Делси Родригес

Администрация Дональда Трампа дала указание федеральным прокурорам избегать возбуждения уголовных дел против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, пишет Associated Press со ссылкой на источник.

По его данным, распоряжение о приостановке расследования в отношении Родригес стало одним из признаков потепления отношений между Вашингтоном и Каракасом, также оно призвано, помимо прочего, «избежать срыва усилий администрации по стабилизации ситуации в Венесуэле».

Источники агентства указывают, что Родригес с 2018 года постоянно находилась в поле зрения федеральных силовиков. Несмотря на то что официальные обвинения предъявлены не были, Родригес подозревали в причастности к содействию наркоторговле, контрабанде золота и отмыванию денег.

В марте 2026 года Reuters писало, что в США разработали проект обвинительного заключения против Родригес с целью усиления давления на Венесуэлу. По данным агентства, американский Минюст готовил в отношении венесуэльского политика обвинения в коррупции и отмывании денег. Впоследствии представители ведомства опровергли эту информацию.

В начале апреля США сняли санкции с Делси Родригес и признали ее единственным главой государства Венесуэлы, что позволило стране восстановить связи с западными банками и более свободно сотрудничать с американскими инвесторами.

AP уточняет, что снятие санкций и освобождение от преследования Делси Родригес происходит на фоне превышения ею 90-дневного лимита на нахождение в должности, установленного Верховным судом страны после захвата США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. При этом о назначении новых выборов в Венесуэле речи пока не идет.