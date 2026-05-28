Созданное Ираном управление под санкциями США

Минфин США ввел санкции против Управления по контролю за Персидским заливом, в ведение которого входит регулирование прохода через Ормузский пролив. Заявление появилось на сайте Минфина США.
Санкции предусматривают блокировку всего имущества и имущественных интересов нового управления, находящегося в США или во владении граждан США. Также блокируются любые организации, которые на 50% или более принадлежат указанной структуре. Помимо этого, запрет накладывается на любые сделки, транзакции и иные действия, обходящие наложенные санкции.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против так называемого Управления по Персидскому заливу — новой попытки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) монетизировать свою кампанию государственного террора путем вымогательства у судов, следующих через Ормузский пролив», — говорится в заявлении.
Минфин США заявил, что Управление по контролю за Персидским заливом грубо нарушает международное право и американские санкции и все, кто сотрудничает с этой структурой, являются пособниками вымогательства и могут подвергнуться риску санкций.
«Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли доказывает, что «Экономическая ярость» оставила режим в отчаянном положении из-за нехватки средств», — отметил министр финансов США Скотт Бессент.