Созданное Ираном управление под санкциями США

Минфин США ввел санкции против Управления по контролю за Персидским заливом, в ведение которого входит регулирование прохода через Ормузский пролив. Заявление появилось на сайте Минфина США.

Санкции предусматривают блокировку всего имущества и имущественных интересов нового управления, находящегося в США или во владении граждан США. Также блокируются любые организации, которые на 50% или более принадлежат указанной структуре. Помимо этого, запрет накладывается на любые сделки, транзакции и иные действия, обходящие наложенные санкции.