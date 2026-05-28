Беспилотник ударил по зданию суда в Нижнем Новгороде

Здание областного суда в Нижнем Новгороде повреждено в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Глеб Никитин. Люди, по его данным, не пострадали.

Судя по фото и видео, опубликованным в телеграм-каналах, незначительно поврежден верхний этаж здания.

Территория вокруг суда оцеплена.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что средства ПВО сбивали беспилотники в Нижнем Новгороде и Кстово, входящем в черту городского округа. «Зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания», — написал он, не уточняя, о каком здании идет речь.

Минобороны РФ сообщило о 62 украинских беспилотниках, сбитых за ночь. Сколько именно беспилотников атаковало Нижегородскую область, российские военные не уточнили.