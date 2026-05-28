Откуда Армения получит «голубое топливо», если Россия перекроет вентиль?

Как сообщалось ранее, министр энергетики России Сергей Цивилев направил официальное письмо правительству Армении, предупредив, что в ответ на курс Еревана на интеграцию с Европейским союзом Москва может прекратить поставки нефти, газа и необработанных алмазов. Армянская сторона получение данного письма подтвердила. До этого заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил Еревану «уже сейчас начать переговоры о закупке сжиженного газа у США». Возникает вопрос: что будет, если Россия не сможет через выборы вернуть к власти в Армении реваншистские силы и действительно прекратит поставки газа? Есть ли у Еревана хотя бы теоретические варианты замещения российского топлива?

Выступая накануне перед избирателями, премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал угрозы, звучащие из Москвы, и предупреждения о возможном прекращении поставок. По его словам, «все эти заявления — пустые слова». Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза. «Те, кто делает такие заявления, не понимают, что роют могилу ЕАЭС. На ближайшем саммите Армению представит исполняющий обязанности главы правительства — вице‑премьер. После 7 июня, если я получу мандат доверия, вернусь к работе. И вы увидите, что все эти тревожные заявления сойдут на нет. Трехголовая партия войны не понимает, что сама роет могилу ЕАЭС. Я советую им отказаться от этого пути», — заявил Пашинян. Он также сказал, что у Армении появятся альтернативы российскому газу. По словам премьера, по «Маршруту Трампа» будет проложен трубопровод, и Армения сможет получать часть топлива в качестве платы за транзит. «Скоро откроется TRIPP, через нашу территорию пройдет трубопровод, и за транзит мы будем получать газ. Мы также будем развивать альтернативную энергетику», — пообещал Пашинян.

В подписанном в январе рамочном документе между США и Арменией действительно предусмотрено, что по этому коридору могут пройти нефтегазопроводы, линии электропередачи высокого напряжения и оптоволоконные кабели. Однако реализовать все это в ближайшей перспективе невозможно, особенно если речь идет о строительстве нефтегазопроводов. Концепция «Маршрута Трампа» предполагает создание нового транспортного коридора из Азии в Европу в обход России. Он станет одной из ветвей Срединного коридора, проходящего через Каспийское море и резко усиливающего свое значение в последние годы. Маршрут должен пройти через Зангезур, соединиться с Нахчываном и далее выйти на Турцию. Это также самый удобный и короткий путь для транспортировки нефти и газа из Каспийского региона в Турцию и Европу. Но для начала необходимо построить транскаспийские нефтегазопроводы, чтобы доставлять туркменский газ или казахстанскую нефть в Баку. У Азербайджана уже есть развитая инфраструктура для экспорта собственных энергоресурсов в Европу, поэтому новые трубопроводы по «Маршруту Трампа» ему сейчас не нужны. Строительство же транскаспийских трубопроводов требует, во‑первых, согласия России и Ирана согласно Конвенции о статусе Каспия, а во‑вторых, многолетних сроков и миллиардных инвестиций.

По соглашению, подписанному Арменией и Россией в 2013 году, Москва поставляет газ в Армению без экспортных пошлин и на льготных условиях, привязанных к внутренним российским ценам. В 2022 году Россия поставила Армении около 2,6 миллиарда кубометров газа, в 2023 и 2024 годах — по 2,4 миллиарда, а в 2025 году — 2,3 миллиарда кубометров. Монопольным продавцом природного газа на внутреннем рынке республики является ЗАО «Газпром Армения», 100% акций которого принадлежит «Газпрому». Топливо поступает в страну транзитом через территорию Грузии. Эта компания управляет всей газотранспортной системой Армении, занимается газификацией, хранением, распределением и продажей топлива. «Газпром Армения» покупает газ у материнской компании на границе с Грузией по оптовой цене — 177 долларов за тысячу кубометров. Однако жители Армении платят значительно больше, поскольку компания продает им газ примерно вдвое дороже. Значительная часть этой разницы уходит на операционные расходы, включая обслуживание газопроводов. С одной стороны, армянская «дочка» «Газпрома» получает прибыль. С другой — этот проект нельзя назвать ключевым для финансовых показателей самого «Газпрома». Например, с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года «Газпром Армения» заработала всего чуть более 24 миллионов долларов.

Россия — основной, но не единственный поставщик газа в Армению. Топливо также поступает из Ирана по схеме «газ в обмен на электроэнергию»: за каждый кубометр Армения поставляет Ирану 3 кВт электроэнергии. Теоретически иранское направление может покрыть более 84% потребностей Армении: пропускная способность газопровода из Тебриза составляет 2,3 миллиарда кубометров в год, тогда как все прошлогоднее потребление Армении составило 2,734 миллиарда кубометров. Но на практике все сложнее. Во‑первых, иранский газ стоит вдвое дороже российского. Во‑вторых, сам Иран сталкивается с дефицитом в северных регионах, что ограничивает объемы поставок. В итоге рекордный суточный объем поставок из Ирана (достигнутый летом на короткий период) составил 4,5 миллиона кубометров, тогда как зимой Армении требуется 12–16 миллиона кубометров в сутки. За весь прошлый год из Тебриза в Армению поступило лишь 475,8 миллиона кубометров газа. С географической точки зрения у Армении могли бы быть еще два альтернативных направления: Азербайджан и Турция. Теоретически Баку способен поставлять Еревану — добыча в стране растет, ожидается ввод новых месторождений. Однако, с одной стороны, Азербайджан направляет дополнительные объемы на более выгодный европейский рынок; с другой — для поставок газа в Армению необходимо заключить окончательное мирное соглашение и восстановить соответствующую инфраструктуру. Да, Азербайджан уже регулярно поставляет в Армению нефтепродукты, что играет определенную роль в энергетической безопасности страны. Но вопрос газоснабжения куда сложнее, чем экспорт нефтепродуктов в цистернах через территорию Грузии.