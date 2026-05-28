Три танкера атакованы у побережья Турции

В Черном море, недалеко от северного побережья Турции, были зафиксированы атаки беспилотников на три танкера. Как передает агентство Reuters, об этом сообщило судоходное агентство Tribeca.

По данным агентства, танкер James II под флагом Палау в момент инцидента находился примерно в 80 км к северу от района Туркели в Черном море.

Также сообщается, что танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению в близлежащем районе во время проведения операции по переброске грузов между судами.

По информации Tribeca, на место происшествия были направлены спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в удовлетворительном состоянии.