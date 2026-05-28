Трамп не отступает: новый иск на 10 миллиардов

Иск был подан в федеральный суд штата Флорида, в день дедлайна, установленного судьей, который ранее прекратил дело.

Президент США Дональд Трамп подал обновленный иск о клевете на $10 млрд против The Wall Street Journal и материнской компании News Corp. после того, как суд отклонил первоначальный иск из-за недостаточных доказательств «злого умысла» со стороны издания, информирует Bloomberg.

Поводом для разбирательства стала публикация WSJ в июле 2025 года о том, что Трамп отправил осужденному финансисту, организатору сети по контрабанде и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейну открытку на день рождения в 2003 году. По данным издания, текст поздравления был напечатан внутри контура обнаженной женщины, нарисованного маркером. Открытка заканчивалась словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом». Трамп настаивает, что документ поддельный.

В апреле окружной судья Даррин Гейлс прекратил первоначальное дело, заявив, что оно «даже близко не отвечает» стандарту доказательства клеветы для публичных фигур.

Обновленный иск направлен против журналистов, WSJ, издателя Dow Jones, а также почетного председателя совета директоров News Corp. Руперта Мердока. Утверждается, что ответчики опубликовали материал, либо зная о его ложности, либо не обращая внимания на возможное несоответствие фактам. В частности, иск указывает на «грубое упущение»: WSJ не объяснила, почему открытка была написана от третьего лица, кто ее напечатал и как редакция ее получила.