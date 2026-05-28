Представители «Азеришыг» все показали и объяснили нахчыванским фермерам и предпринимателям

С целью обеспечить удобство фермеров, предпринимателей и других граждан, а также проинформировать их о подключении к электрической сети и правилах пользования электроэнергией ОАО «Азеришыг» проводит в регионах просветительские мероприятия и встречи.
По сообщению пресс-службы ОАО, одно из таких мероприятий, организованных по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в городе Нахчыване. Во встрече, прошедшей в здании Исполнительной власти города, приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. Присутствовали директор департамента по работе с ASAN хidmət Инам Юсифов, руководитель управления по связям с прессой и общественностью Вагиф Мустафаев, а также начальник Нахчыванского регионального управления энергоснабжения и продаж (RETSİ) Нариман Махмудов.
Во ходе встречи фермеров, предпринимателей и граждан проинформировали о работах по модернизации и капитальному ремонту, которые ОАО проводит в регионах по поручению президента. Было отмечено, что во всех регионах Азербайджана строятся новые энергетические центры и современные подстанции. Создаются трансформаторные пункты, соответствующие самым современным стандартам, устанавливаются новые опоры, прокладываются подземные и воздушные линии с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП).
Участникам мероприятия предоставили подробную информацию об электронных услугах, а также услугах, предоставляемых гражданам в центрах обслуживания.
На встрече объяснили процесс подключения к новой электрической сети, порядок выдачи технических условий и правила оплаты. Кроме того, представители «Азеришыг» подробно рассказали о других услугах, по которым чаще всего обращаются граждане: техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация квартир в многоквартирных домах, действия в случае повреждения счетчика, процедура смены имени для абонентов, не относящихся к категории «население», восстановление смарт‑карт и ошибочных платежей.
На вопросы участников были даны ответы, предоставлена подробная информация обо всех услугах, доступных как в центрах ASAN хidmət, так и на электронных платформах. Отдельно в ходе встречи подчеркнули возможности, созданные для более быстрого и удобного решения обращений граждан и предпринимателей. И подробно объяснили, как абоненты могут обращаться в учреждение онлайн, не выходя из дома или офиса. Были выслушаны предложения и рекомендации участников, проведен обмен мнениями.
Следует отметить, что просветительские мероприятия и встречи, организуемые «Азеришыг», направлены на обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением, а также на минимизацию потерь электроэнергии.