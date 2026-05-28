Представители «Азеришыг» все показали и объяснили нахчыванским фермерам и предпринимателям

С целью обеспечить удобство фермеров, предпринимателей и других граждан, а также проинформировать их о подключении к электрической сети и правилах пользования электроэнергией ОАО «Азеришыг» проводит в регионах просветительские мероприятия и встречи.

По сообщению пресс-службы ОАО, одно из таких мероприятий, организованных по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в городе Нахчыване. Во встрече, прошедшей в здании Исполнительной власти города, приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. Присутствовали директор департамента по работе с ASAN хidmət Инам Юсифов, руководитель управления по связям с прессой и общественностью Вагиф Мустафаев, а также начальник Нахчыванского регионального управления энергоснабжения и продаж (RETSİ) Нариман Махмудов.

Во ходе встречи фермеров, предпринимателей и граждан проинформировали о работах по модернизации и капитальному ремонту, которые ОАО проводит в регионах по поручению президента. Было отмечено, что во всех регионах Азербайджана строятся новые энергетические центры и современные подстанции. Создаются трансформаторные пункты, соответствующие самым современным стандартам, устанавливаются новые опоры, прокладываются подземные и воздушные линии с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП).

Участникам мероприятия предоставили подробную информацию об электронных услугах, а также услугах, предоставляемых гражданам в центрах обслуживания.