Украина получит истребители Gripen

По информации шведского издания, власти Швеции готовят для Украины партию истребителей JAS 39 Gripen производителя Saab. О передаче Киеву самолетов модели JAS 39 C/D объявит в четверг, 28 мая, на пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщила газета накануне вечером.

Одновременно должны начаться переговоры о предстоящей продаже Украине дополнительных самолетов модели JAS 39 E. Киев оплатит эти самолеты за счет кредита Европейского союза, отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что его страна рассчитывает получить 150 самолетов Gripen. Первые из них должны появиться на вооружении ВСУ в 2026 году, сообщал он. В Воздушных силах ВСУ указывали на более низкую стоимость истребителей Gripen по сравнению с аналогами, более дешевое обслуживание и возможность успешной интеграции в украинскую авиасистему.